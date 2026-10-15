Невидимая засуха: спутники показали, где Земля теряет воду быстрее всего

Спутниковые данные NASA помогли ученым выявить 40 регионов, где деятельность человека стала главной причиной истощения запасов пресной воды. Как показало исследование, опубликованное в PNAS, недооценка потерь подземных вод в этих районах достигала 45%.

Для анализа использовались данные миссий GRACE и GRACE-FO — двух пар спутников, запущенных в 2002 и 2018 годах. Они фиксируют малейшие изменения гравитационного поля Земли, что позволяет отслеживать перераспределение воды на планете. Новая методика обработки повысила разрешение карт в 5–10 раз. Это дало возможность точнее определить районы с быстрым сокращением ресурсов и оценить вклад климата и человека.

Особенно заметные потери зафиксированы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на севере Индии, западе США и юго-востоке Бразилии. Главная причина — откачка подземных вод для орошения, промышленности и городов. Дополнительное давление оказывает изменение климата. В результате потери воды во многих местах существенно превышают ее прирост.

Истощение подземных источников угрожает не только водоснабжению, но и продовольственной безопасности: от них зависит сельское хозяйство. Авторы считают, что результаты нужно учитывать при управлении водными ресурсами и прогнозировании климата, особенно там, где фермеры сильно зависят от подземной воды.