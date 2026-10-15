Невидимая засуха: спутники показали, где Земля теряет воду быстрее всего
PNAS: спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду
Спутниковые данные NASA помогли ученым выявить 40 регионов, где деятельность человека стала главной причиной истощения запасов пресной воды. Как показало исследование, опубликованное в PNAS, недооценка потерь подземных вод в этих районах достигала 45%.
Для анализа использовались данные миссий GRACE и GRACE-FO — двух пар спутников, запущенных в 2002 и 2018 годах. Они фиксируют малейшие изменения гравитационного поля Земли, что позволяет отслеживать перераспределение воды на планете. Новая методика обработки повысила разрешение карт в 5–10 раз. Это дало возможность точнее определить районы с быстрым сокращением ресурсов и оценить вклад климата и человека.
Особенно заметные потери зафиксированы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на севере Индии, западе США и юго-востоке Бразилии. Главная причина — откачка подземных вод для орошения, промышленности и городов. Дополнительное давление оказывает изменение климата. В результате потери воды во многих местах существенно превышают ее прирост.
Истощение подземных источников угрожает не только водоснабжению, но и продовольственной безопасности: от них зависит сельское хозяйство. Авторы считают, что результаты нужно учитывать при управлении водными ресурсами и прогнозировании климата, особенно там, где фермеры сильно зависят от подземной воды.