Невролог назвал привычки, которые медленно убивают вашу спину: проверьте себя

Ежедневные привычки могут вызывать боль и напряжение в спине и шее. Об этом Lenta.ru рассказал врач-невролог и остеопат Антон Маркитан.

По его словам, нагрузку на шею увеличивает постоянное использование телефона с опущенной головой, а длительное пребывание в одной позе ведет к избыточному и неравномерному мышечному тонусу. Негативно влияет и привычка носить тяжелую сумку на одном плече или долго сидеть, закинув ногу на ногу.

Отдельная проблема, отметил Маркитан, — работа с ноутбуком на диване, кровати или коленях: в таких условиях человек чаще сутулится и наклоняет голову. Специалист посоветовал выбирать рюкзак для ежедневного ношения, периодически менять положение тела и делать перерывы при сидячей работе.

На возможные проблемы со спиной могут указывать изменение осанки, разная высота плеч, наклон головы и ощущение большей зажатости одной стороны тела во время растяжки.