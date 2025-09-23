Незнакомец обокрал пенсионерку в ее квартире

В Березовском Кузбасса произошел дерзкий грабеж, жертвой которого стала 63-летняя пенсионерка, только что снявшая в банке часть своих сбережений. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД.

Преступник заранее выследил женщину — он проследил за ней от банковского отделения, где даже подал забытую ею трость, создавая видимость вежливого прохожего. Вернувшись домой, пенсионерка забыла закрыть входную дверь, чем незамедлительно воспользовался злоумышленник.

Под предлогом просьбы о стакане воды он проник в квартиру, а при попытке хозяйки выгнать его — применил физическую силу, оттолкнул женщину и похитил кошелек с 14 000 рублей.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который уже успел потратить похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» с максимальным наказанием до 7 лет лишения свободы. Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которую суд удовлетворил.

