«Ни по полису, ни за деньги»: жительница Мурманска не может попасть к стоматологу

Severpost: мурманчанка не может попасть к стоматологу ни по полису, ни за деньги

Общество

Жительница Мурманска столкнулась с невозможностью попасть к стоматологу — ни по полису ОМС, ни за плату. После лечения зуба в другом регионе у нее возникла боль при накусывании. Женщина нуждается хотя бы в консультации специалиста. В государственной клинике ее поставили в очередь, предупредив, что ждать приема придется несколько недель, передает severpost.ru.

О похожих проблемах жители города сообщали в соцсетях еще 9 марта: тогда они не могли записаться в государственные стоматологические кабинеты. В одном из городских пабликов отмечали, что дозвониться в регистратуру занимает более часа.

В Мурманской области депутаты приняли закон, который должен облегчить ситуацию с очередями. Авторы документа заложили возможность пересмотра: через два года действие оценят и при необходимости внесут поправки. В региональном минздраве предупредили, что быстрых изменений не будет — заметный эффект проявится не скоро. Сами жители связывают дефицит мест у врачей с нехваткой специалистов и снижением заботы о зубах.

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