НИИ вместо диспансера? Почему саратовские онкопациенты боятся остаться без привычного здания на Шехурдина

«Взгляд-инфо»⁠: саратовский онкодиспансер может лишиться здания на Шехурдина

Общество

Саратовский областной клинический онкологический диспансер может лишиться нового здания на улице Шехурдина: в минздраве региона обсуждают создание на базе корпуса НИИ клинической онкологии федерального подчинения. Об этом «Взгляд-инфо» сообщил и. о. министра здравоохранения области Виталий Луцет в ответ на запрос издания.

По его словам, само учреждение продолжает работать и оказывать помощь по профилю «онкология», а в случае принятия решения пациенты будут получать всю необходимую помощь как в этом корпусе, так и в действующей филиальной сети в Саратове, Энгельсе и Вольске.

Информация о возможном переезде появлялась еще в апреле, а теперь снова стала поступать от читателей. Опасения саратовцев связаны с тем, что поликлинику могут вернуть в Смирновское ущелье, а химиотерапию — в Энгельс; пациенты, оценившие новое здание, не понимают причин изменений. При этом сотрудники диспансера сообщили редакции, что вопрос о переезде якобы отложен до июня будущего года. Таким образом, официально речь идет об обсуждении создания НИИ, а не о закрытии диспансера, однако конкретные подразделения, сроки и маршрутизацию пациентов в министерстве пока не раскрыли.

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