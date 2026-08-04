Никаких шортов и сланцев: протоиерей объяснил, как одеваться в церковь, чтобы не оскорбить святыню

Протоиерей Виктор объяснил верующим, как подобает одеваться при посещении храма. По его словам, правила церковного дресс-кода сравнимы с требованиями к внешнему виду при походе в театр, где тоже существуют определённые нормы, передает « Вестатека ».

Священнослужитель подчеркнул, что посещение храма следует воспринимать как встречу с Богом, поэтому одежда должна быть торжественной, но не вызывающей и не вульгарной. Повседневные вещи, такие как майка, шорты и сланцы, для похода в церковь неуместны. Предпочтение стоит отдавать нарядам, закрывающим руки и ноги, выполненным из натуральных тканей спокойных благородных оттенков. Протоиерей также напомнил, что сами священнослужители во время богослужений носят яркие и торжественные облачения, особенно в церковные праздники. Это свидетельствует о том, что верующим тоже следует иметь отдельную одежду для храма.