Никольский храм в Старопавловской освятили: как прошел праздник в станице

Архиепископ Феофилакт освятил Никольский храм в станице Старопавловской

Общество

15 ноября 2026 года архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Великое освящение Никольского храма в станице Старопавловской и Божественную литургию в новоосвященном храме. Архиерею сослужили благочинный Новопавловского округа Пятигорской епархии иерей Александр Гордин, настоятель храма иерей Александр Вологин и протодиакон Димитрий Куба. Вместе с архипастырем молились глава Кировского городского округа Николай Новопашин, казаки и жители станицы, передает «ПСК».

После литургии владыка обратился к верующим с проповедью и вручил благословенные образы труженикам и благотворителям прихода. Затем казаки дали концерт для участников праздника и угостили всех на благотворительной трапезе. Таким образом, событие объединило церковное торжество и участие местной власти, казачества и прихожан: храм не просто освятили, а отметили как общий праздник станицы.

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