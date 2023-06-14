«Никто не хамит и не ругает»: в Альянсе турагентств России опровергли сообщения о плохом поведении турков

С началом сезона отпусков в Сети появились сообщения россиян, что турки начали хамить им в отелях. Якобы для своих нападок персонал выбирает именно туристов из России. Об этом сообщает «Царьград».

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян назвал подобные сообщения «полным фейком». Он подчеркнул, что пишут подобные отзывы люди, у которых не хватает денег на привычный отдых.

«Турки резко подняли цены по сравнению с прошлым годом. Цены на отдых в Турции выросли примерно на 50 процентов. Многим людям теперь не по карману поехать в те отели, в которых они были в прошлом году», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, продолжает собеседник, туристы поехали в отели более низкой категории, но за те же деньги в рублях. Сервис в таких отелях, конечно же, немного другой.

«Люди привыкли к хорошему сервису. Естественно, изменения им не нравятся. Поэтому они выдумывают эти истории, что им хамят. Никто им не хамит и не ругает. Просто сервис ниже, чем тот, к которому они привыкли. Проблема в самих туристах», — сказал Мкртчян.

анее мы писали, что нападение акулы на туриста в Египте не было связано с брачным периодом.