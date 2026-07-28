Ночь, гидроцикл и каменная стена: спасатель объяснил, что погубило президента баскетбольного «Динамо»

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с интернет-изданием « Абзац » назвал возможные причины трагической гибели президента баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера. По его мнению, к катастрофе могли привести потеря бдительности, отсутствие специальной подготовки и ошибка при скоростном маневрировании в темноте.

Спасатель подчеркнул, что большинство смертельных инцидентов на воде происходит по вине самих водителей, которые переоценивают свои навыки управления быстроходной техникой. Стандартные ошибки — неправильное использование скобы газа, несоблюдение стойки, выезды на препятствия, берег, движение под мостами и на мелководье. В ночных условиях риски возрастают многократно, и малейшая потеря контроля на скорости может привести к вылету на камни и смертельному исходу.

Щетинин убежден, что правила безопасности при передвижении на гидроциклах должны быть хорошо изучены и оттренированы с инструктором. Необходимо выполнять только маневры, определенные заводом-изготовителем, двигаться в разрешенных местах, вдали от судоходных фарватеров и зон отдыха людей, и делать это исключительно в трезвом состоянии и в спасательном жилете. Вероятнее всего, в данном случае имело место превышение безопасной скорости. Трагедия произошла во Владивостоке: 44-летний спортивный деятель ночью на гидроцикле на высокой скорости врезался в каменную дамбу в гавани возле бизнес-центра «Бурный», вылетел на валуны и скончался от полученных травм.