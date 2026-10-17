Ночь на 17 октября в Москве стала одной из трех самых теплых с 1948 года

Позднякова: ночь 17 октября в Москве стала одной из трех самых теплых с 1948

Общество

Ночь на 17 октября в Москве вошла в тройку самых теплых с 1948 года. По данным ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, минимальная температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила +9,6°C. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Позднякова отметила, что ночь оказалась не только туманной, но и очень теплой. Самая теплая ночь в этот день была зафиксирована в 1979 году — тогда минимум составил +9,9°C. Нынешний показатель позволил субботней ночи войти в число трех самых теплых с 1948 года, сообщила специалист.

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