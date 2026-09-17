Ночью под Новороссийском трясло: землетрясение магнитудой 4,2 разбудило жителей Анапы и Крымска

В ночь на 17 сентября в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки зафиксировали в 01:31 мск. Эпицентр находился в 41 км к северо-западу от Новороссийска и в 12 км к юго-западу от станицы Варениковской, очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки ощутили жители Анапы, Новороссийска и Крымска. Особенно сильные колебания отмечали в станицах Анапской и Гостагаевской, хуторах Усатова Балка, Рассвет и Бужор, селах Витязево и Сукко, поселке Супсех. Очевидцы рассказывали, что просыпались от тряски, а в домах дребезжала посуда. По данным краевого управления МЧС, погибших, пострадавших и разрушений нет.

Черное море и прибрежные территории — сейсмоактивный регион. Последний раз жители России ощущали землетрясение в середине августа, когда подземные толчки магнитудой 3,4 зафиксировали в 51 км от Севастополя.