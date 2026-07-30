Ночью просыпались от вони: что за запах преследует туристов в элитных отелях Белека и почему персонал винит оливки

В пятизвёздочных отелях Gloria Serenity Resort и Gloria Golf Resort в турецком Белеке отдыхающие столкнулись с устойчивым неприятным запахом, который, по объяснениям персонала, исходит от расположенных в регионе предприятий по переработке оливок. Проблема носит периодический характер и беспокоит гостей как на открытых территориях, так и в номерах.

Путешественники, отдыхавшие в Gloria Serenity, сообщают, что особенно сильный запах ощущается по вечерам в районе амфитеатра. В Gloria Golf на зловоние жалуются в основном на участке между жилым корпусом и аквапарком. Гости, покинувшие отель в конце прошлого месяца, подтверждают, что сталкивались с запахом и раньше, причём он проникал даже в комнаты и мешал спать по ночам.

На ресепшене отдыхающим пояснили, что характерный запах распространяется по всему Белеку и связан с работой оливковых заводов. Специалисты отмечают, что сам по себе процесс отжима масла при соблюдении технологии не даёт посторонних ароматов. Источником, как правило, становятся сточные воды: при промывке плодов в систему попадают органические остатки — мякоть и фрагменты косточек, — которые при бактериальном разложении приобретают резкий и специфический запах.

Кроме того, туристы периодически жалуются на запах гари, однако он, как и другие неприятные ароматы, не является постоянным. По свидетельствам отдыхающих, гарь ощущалась, например, около семи утра, но затем исчезала. Этот запах может быть связан с лесными пожарами, действующими в Турции, хотя непосредственно курортные зоны они не затрагивают.