Ночная ссора с сожителем стала смертельной для россиянки

В Киреевском районе перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в жестоком избиении сожительницы со смертельным исходом, о чем сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на СУ СКР по Тульской области и региональную прокуратуру.

Трагический инцидент разыгрался в ночь на 12 сентября 2026 года в поселке Шварцевский. По данным следствия, в квартире на улице Первомайской между обвиняемым и его 38-летней гражданской женой вспыхнул бытовой конфликт. В разгаре ссоры мужчина потерял контроль и нанес женщине серию сильных ударов по голове и шее.

Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью — потерпевшая скончалась на месте до прибытия медиков. Киреевская межрайонная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Материалы уголовного дела с исчерпывающей доказательной базой переданы в Киреевский районный суд для рассмотрения по существу.