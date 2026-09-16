Ночная вырубка в Челябинске: возле ЖК «Заручейный» спилили 19 деревьев без разрешения, а застройщик говорит «не мы»

В Челябинске возле строящегося жилого комплекса «Заручейный» незаконно вырубили 19 деревьев. На вырубку рощи обратили внимание жители соседнего дома и прислали фотографии в редакцию 74.RU .

По словам читательницы, деревья спилили поздно вечером или ночью, и теперь из окон открывается вид на стоянку. Участок расположен между домом на улице Российской, 61а и стройкой на улице Лобкова, 33.

В администрации Челябинска уточнили, что земля муниципальная, а вырубка — незаконная. Специалисты МКУ «Административно-техническая инспекция» зафиксировали нарушение правил охраны и содержания зеленых насаждений: снесено 19 деревьев без разрешительных документов.

В компании «Бетотек Застройщик», которая строит «Заручейный», заявили, что к вырубке отношения не имеют: земля не относится ни к застройщику, ни к ЖК. Администрация города направит материалы проверки в прокуратуру Центрального района для разбирательства.