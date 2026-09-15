«Ноль уважения»: за что Овечкина раскритиковали после съемок в предвыборном видео

Канадский радиоведущий Дин Бланделл в социальных сетях отреагировал на участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых кандидаты из головной части списка показаны в окружении единомышленников. Овечкин появился в ролике, посвященном министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Выборы в Государственную думу назначены на 18–20 сентября 2026 года. Бланделл заявил, что не испытывает уважения к Овечкину после этого и считает, что для хоккея он должен быть «мертв». Об этом сообщает Sports.ru.