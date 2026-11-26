Предпринимателю из Мурманской области грозит штраф до ₽450000 за работу гостиницы без обязательной регистрации. Об этом сообщили в министерстве туризма и предпринимательства региона.

Нарушение выявили при контрольной закупке: тайный покупатель снял номер за ₽2860 в гостинице, которой нет в федеральном реестре. По данным ведомства, отель принимает гостей с марта 2026 года, но владелец так и не внес его в реестр, хотя сделать это нужно до начала работы. Предпринимателя планируют привлечь к административной ответственности.

В министерстве напомнили, что проверить регистрацию гостиницы, базы отдыха, санатория или кемпинга можно на сайте Росаккредитации по названию объекта или ИНН.