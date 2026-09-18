Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Согласно документу, часть нерабочих дней будет перенесена.

Как указано на сайте российского правительства, 2 и 3 января в новом году выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их решили перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря соответственно.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января. Также будет перенесен нерабочий день, приуроченный ко Дню защитника Отечества: с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.