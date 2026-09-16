Директор певицы Татьяны Булановой Сергей Хрусталев в беседе с « Абзац » прокомментировал критику новой подтанцовки артистки, которая появилась в соцсетях. По его словам, на концертах зрители принимают новый балет очень хорошо.

Хрусталев отметил, что не знает, кто именно отнесся к номеру критично, и признался, что они этого не видели. Он подчеркнул, что гастроли продолжаются, балеты новые, а «девчонки хорошие». Директор добавил, что каждый человек имеет право на свое мнение о выступающих.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали видеоролик с выступления Булановой. Зрители обратили внимание на хореографию певицы и ее команды, после чего многие раскритиковали номер и оставили саркастичные комментарии.