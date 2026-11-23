В Нерюнгри (Республика Саха) раскрыты новые обстоятельства гибели музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова, скончавшегося 23 сентября в больнице после падения в гостинице. По данным расследования, трагедию, возможно, удалось бы предотвратить, пишет MSK1.RU .

Согласно установленным фактам, журналист почувствовал ухудшение самочувствия после курения, направился в свой номер, но на лестничном пролете потерял равновесие и упал. Свидетели описывали звук от удара как чрезвычайно громкий, сравнимый с падением тяжелой спортивной штанги в соседнем помещении.

Руководитель гостиницы Тамерлан Караев опроверг слухи о задержке медицинской помощи. Он уточнил, что бригада врачей прибыла на место спустя 12 минут после звонка персонала и предприняла попытки реанимировать пострадавшего, после чего тот был эвакуирован на носилках. Ранее появившаяся информация о долгом ожидании скорой была опровергнута: анализ записей с камер видеонаблюдения показал, что время на устройствах было сбито на один час, что подтверждается также уличной фиксацией и зафиксированными разговорами критика с коллегами.

До инцидента, по прибытии в Нерюнгри, Соседов не высказывал жалоб на здоровье, изучал меню ресторанного комплекса и запросил у обслуживающего персонала предметы гигиены для номера 26. Точная причина потери равновесия остается невыясненной, однако в профессиональной среде звучали версии о возможном стороннем вмешательстве или отравлении. Церемония прощания с телеведущим состоялась 30 сентября.