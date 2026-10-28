Новый аппарат и 1300 анализов в год: как в тверских колониях будут следить за ВИЧ-инфекцией

В колониях Тверской области ищут больных ВИЧ с новым цитометром

Общество

В исправительных колониях Тверской области усилят выявление пациентов с ВИЧ: иммунологическая лаборатория медсанчасти № 69 ФСИН получила новый проточный цитофлуориметр. Как сообщили в УФСИН по Тверской области, прибор приобрели за счет федерального бюджета, а лаборатория расположена на базе СИЗО-1 в Твери.

Для контроля состояния пациентов с диагнозом «ВИЧ-инфекция» одним из основных анализов остается оценка иммунного статуса, которая проводится методом проточной цитометрии.

Особенность метода в том, что прибор исследует каждую клетку крови по отдельности и делает это с высокой скоростью. Это позволяет врачам оперативно понять, насколько ослаблен иммунитет, какова эффективность лечения и есть ли осложнения. В лаборатории медсанчасти берут анализы у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пенитенциарных учреждениях региона. Сейчас среди них 450 человек с ВИЧ-инфекцией. Новый цитометр позволит проводить около 1300 анализов в год для определения иммунного статуса — это заметно расширит возможности контроля за состоянием пациентов и эффективностью терапии в учреждениях УФСИН.

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