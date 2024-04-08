Новый детский сад на 350 мест откроют в Красногорске на День космонавтики

Современный детский сад в поселке Отрадное г.о. Красногорск откроет свои двери 12 апреля. Социальное учреждение сможет вместить в себя 15 групп всех возрастных категорий.

Трехэтажный детский сад располагается на ул. Парковой в Отрадном. Это современный объект, рассчитанный на 350 мест и 15 групп, включая две ясельные.

Общая площадь дошкольного учреждения составила более 5 000 кв. метров. На объекте оборудовали все необходимое. Как и полагается, в детсаду будет пищеблок, спортивный, актовый и музыкальный залы, а также игровые зоны. На территории разместили игровые площадки, прогулочные места и веранды. Все соответствует современным нормам удобства и безопасности.

Как ранее отмечал глава г.о. Красногорск Дмитрий Волков, строительству социальной инфраструктуры нужно уделять повышенное внимание. Особенно важно проводить своевременное строительство объектов для юных красногорцев.