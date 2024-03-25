Новый детский сад планируют построить в подмосковном Реутове

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что новое дошкольное образовательное учреждение планируется построить в городе Реутов, вблизи Юбилейного проспекта.

Известно, что по проекту новый детсад общей площадью более трех тысяч квадратных метров рассчитан на 120 воспитанников. Дошкольная организация комфортно разместит 6 групп детей. Строительство планируется завершить в 2026 году.

Архитектурно-художественный облик объекта основан на строгой форме и прямых линиях, а также сочетании глухих и остекленных поверхностей со вставками из цветных элементов. Основная плоскость наружных стен выполнена с применением системы вентфасада, облицованной плитами аквапанелей под штукатурку и матовыми алюминиевыми кассетами в нейтральном белом цвете. Ограждения балконных, торцевых и кровельных конструкций исполнены из алюминиевого профиля антрацитово-серого цвета.

Сложное объемное остекление выступает главным визуальным акцентом всей композиции — витражные конструкции из алюминиевого профиля со стемалитовым заполнением желтого, розового и голубого цветов выполняют функцию поэтажного разделения и одновременно создают яркий образ, соответствующий типологии дошкольного учреждения.