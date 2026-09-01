Новый диагноз «сверхожирение»: кому его поставят, зачем заставят худеть на 5% перед операцией

Российское общество эндокринологов подготовило новые рекомендации по лечению ожирения, которые должны заменить действующие нормы 2024 года. Об этом пишет « Коммерсантъ ». Главное изменение — появление термина «сверхожирение»: его будут устанавливать пациентам с индексом массы тела выше 50 кг/м².

Для таких больных прописан особый порядок. Перед операцией им необходимо сбросить не менее 5% веса, а вести пациента будет мультидисциплинарная команда специалистов. Врач-эндокринолог клиники «Медицина» Наталия Тананакина считает стандартные методы для этой группы бесполезными. По ее словам, у таких пациентов принципиально иной метаболизм, а операционные риски кратно выше, поэтому маршрутизация должна идти напрямую в федеральные центры, минуя первичное звено.

Новые правила изменят путь пациента: людей со сверхожирением начнут направлять сразу в федеральные центры, не задерживая в районных поликлиниках.