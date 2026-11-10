Новый год на Кубани по прошлогодним ценам: почему курорты не стали поднимать стоимость

Вице-президент АТОР Ромашкин: цены на Кубани останутся на уровне прошлого года

Общество

На курортах Краснодарского края в новогодние праздники цены сохранятся на уровне прошлого года — фактически отдохнуть можно будет по прошлогодним ценам, ниже инфляции. Об этом «КП-Кубань» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

По его словам, это объясняется стагнацией спроса. Динамика по ключевым направлениям неоднородна: в Анапе зафиксирован рост на 45%, тогда как в Сочи спрос немного снизился. В ответ на эти тенденции курорты приостановили повышение цен. При этом темпы бронирования сейчас чуть ниже, чем годом ранее, и у экспертов есть опасения, что зимний сезон может оказаться не самым удачным.

Прогнозы по загрузке различаются в зависимости от локации. На горных курортах ожидают загрузку на уровне 90–95%, и этот показатель во многом будет зависеть от погоды: обильный снегопад способен привлечь больше туристов. На побережье ситуация менее чувствительна к погодным условиям, но прогноз более сдержанный — 40–50% загрузки. Как отметил Ромашкин, это нельзя считать провалом: зимний поток туристов традиционно уступает летнему, к тому же количество отелей на побережье существенно превышает число мест размещения в горах.

Читайте также

«Бактерий может не быть»: гастроэнтеролог Пехотина раскрыла неожиданный секрет квашеной капусты

«Бактерий может не быть»: гастроэнтеролог Пехотина раскрыла неожиданный секрет квашеной капусты

Российские школьники и студенты колледжей смогут бесплатно освоить ИТ-профессии

Российские школьники и студенты колледжей смогут бесплатно освоить ИТ-профессии

Зачистка ведомства: отголоски посадок в Сочигоргазе дошли до жилых домов

В Подмосковье 2 ноября ожидается прохладная погода с туманом

В Подмосковье 2 ноября ожидается прохладная погода с туманом

«Ничего они не взяли». Теплые вещи семьи Усольцевых остались в машине

«Ничего они не взяли». Теплые вещи семьи Усольцевых остались в машине

Рузские куры стали героями медблога: их «зачислили» в охрану подстанции

Рузские куры стали героями медблога: их «зачислили» в охрану подстанции

Студентки Нижегородской области получили ₽100 тыс. за рождение ребенка

Студентки Нижегородской области получили ₽100 тыс. за рождение ребенка

«Девушки были в шоке»: голый мужчина ворвался в студию пилатеса в Петербурге

«Девушки были в шоке»: голый мужчина ворвался в студию пилатеса в Петербурге

Банки обязали возвращать Соцфонду ошибочные пенсионные зачисления

Родители могут получить до ₽1 млн от работодателя без налогов: кому положена выплата

Родители могут получить до ₽1 млн от работодателя без налогов: кому положена выплата

Скат парализовал и едва не утопил российскую туристку во Вьетнаме

Скат парализовал и едва не утопил российскую туристку во Вьетнаме

Минюст Подмосковья напомнил НКО о необходимости своевременного обновления сведений в госреестрах

Минюст Подмосковья напомнил НКО о необходимости своевременного обновления сведений в госреестрах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное