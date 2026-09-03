Новогодний отдых в итальянских Альпах может обойтись российским туристам в крупную сумму. Например, ночь на курорте Валь-Гардена стоит около ₽200 тыс. Такие расчеты привела туристическая компания «Содис», пишет « Лента.ру ».

Перелет из Москвы в Венецию с пересадкой в Касабланке в бизнес-классе оценивается в ₽450 тыс. — ₽1,1 млн. Билеты экономкласса на рейсах сербских авиалиний начинаются от ₽120 тыс.

Во Францию расходы еще выше. Перелет из Москвы в Женеву через Касабланку в бизнес-классе стоит от ₽570 тыс. до ₽1,5 млн. Экономкласс обойдется минимум в ₽150 тыс. Проживание в отелях Куршевеля стартует от €5 тыс., или около ₽505 тыс.

Более доступным вариантом названы австрийские Альпы. Билеты из Москвы в Зальцбург через Белград в бизнес-классе стоят ₽550–900 тыс., в экономе — от ₽140 тыс. Номер Superior в Kempinski Hotel Das Tirol обойдется примерно в ₽90 тыс. за ночь.

В «Содис» также предупредили о дополнительных расходах в новогодние праздники. Во многих отелях отдельно оплачивается праздничный ужин, а трансфер на горнолыжных курортах может стоить не менее ₽50 тыс. за машину в одну сторону.