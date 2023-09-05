Новый учебный год учащиеся Шатуры встретили в новой школе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Новый учебный год в Шатуре обозначился сразу двумя важным событиями. Здесь открыли учебные учреждения, которые позволят ребятам округа учиться в новых условиях.
Так, в 5 микрорайоне распахнуло двери новое здание, рассчитанное на 1,1 тыс. мест. Здесь, на 17-ти тысячах квадратных метров есть все, что нужно ученикам: просторные кабинеты, медиацентр, мастерские, класс робототехники и даже астрономическая площадка.
«Пожелал ребятам не пасовать и не опускать руки, даже если дверь перед ними окажется закрытой. Ведь непременно откроется другая. В другом месте, при других обстоятельствах, но точно откроется», - отметил, открывая школу глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.
Обновленная школа встретила ребят 1 сентября и в городе Рошаль. Капитальный ремонт завершился в школе №6. Этому учебному учреждению больше полвека, но последний ремонт здесь был в 2006 году. Благодаря президентской программе тут обновили все, включая инженерные сети.
«Здание утеплили. Кабинеты и коридоры школы стали намного уютнее, намного комфортнее. Мы сделали частичную перепланировку. Теперь у нас есть кабинет логопеда, кабинет психолога, центр детских инициатив, театральная студия», - отметила директор Светлана Германова.