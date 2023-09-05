Новый учебный год учащиеся Шатуры встретили в новой школе

Новый учебный год в Шатуре обозначился сразу двумя важным событиями. Здесь открыли учебные учреждения, которые позволят ребятам округа учиться в новых условиях.

Так, в 5 микрорайоне распахнуло двери новое здание, рассчитанное на 1,1 тыс. мест. Здесь, на 17-ти тысячах квадратных метров есть все, что нужно ученикам: просторные кабинеты, медиацентр, мастерские, класс робототехники и даже астрономическая площадка.

«Пожелал ребятам не пасовать и не опускать руки, даже если дверь перед ними окажется закрытой. Ведь непременно откроется другая. В другом месте, при других обстоятельствах, но точно откроется», - отметил, открывая школу глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Обновленная школа встретила ребят 1 сентября и в городе Рошаль. Капитальный ремонт завершился в школе №6. Этому учебному учреждению больше полвека, но последний ремонт здесь был в 2006 году. Благодаря президентской программе тут обновили все, включая инженерные сети.