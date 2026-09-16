Ножевое ранение в область сердца: тело девушки обнаружили у дома на Ярославском шоссе

Тело 18-летней девушки обнаружили около многоэтажного дома в Мытищах. У погибшей нашли ножевое ранение в области сердца. Об этом 16 сентября сообщили « Известия » со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 15 сентября на Ярославском шоссе. По предварительным данным, погибшей было около 18 лет, в момент происшествия на ней был спортивный костюм.

Прибывшие на место медики провели необходимые мероприятия, однако спасти девушку не удалось. Что именно произошло перед ее падением и какие обстоятельства могли к этому привести, пока не сообщается. Сейчас специалисты устанавливают все детали случившегося и выясняют последовательность событий.