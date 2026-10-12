Нубия открывается для туристов: сколько стоит поездка из Хургады?

В Египте к зимнему сезону подготовили нубийские деревни в районе Асуана для экологического и этнографического туризма. Центральным объектом программы стал остров Хисса на Ниле между Асуанской и Старой плотинами. Об этом сообщает « Турпром ».

На острове сохранились речные пейзажи, скальные участки, финиковые рощи и нубийские дома куполообразной формы с яркой отделкой. Туристам предлагают остановиться в гостевых домах экологического формата, послушать нубийскую музыку, увидеть традиционные танцы и попробовать блюда региональной кухни. Развитие отдыха создало рабочие места для лодочников, ремесленников и поваров.

Эксперт по египетскому туризму Фуад эль-Гохари напомнил, что от Хургады до Асуана по дороге около 500 километров. Один из вариантов поездки — индивидуальный автомобиль с водителем и русскоязычным гидом. Выезд из отеля предусмотрен примерно в 04:00, маршрут проходит через Сафагу, Кену и Луксор, после чего туристы направляются в Асуан и пересаживаются на лодку до острова Хисса либо деревни Западный Сухель.

Стоимость индивидуального тура обозначена в пределах $280–400 в зависимости от числа участников. В цену входят автомобильный трансфер, услуги гида, водная переправа и посещение острова. Альтернативой служит двухдневная автобусная программа за $130–180 на человека: она включает осмотр Карнакского храма в Луксоре, ночевку, посещение Асуанской плотины и храма Филе, а затем поездку на лодке в нубийскую деревню. Указанная стоимость предусматривает гостиницу, трехразовое питание, экскурсионное сопровождение, билеты и переправы.

По словам Фуада эль-Гохари, осенью и зимой на юге Египта стоит теплая погода, однако для лодочных прогулок стоит взять ветровку или палантин из-за ветра на воде. За сувенирами, специями и каркаде эксперт рекомендует пройти примерно на 200 метров вглубь деревни: по его оценке, цены там могут оказаться вдвое ниже, чем у первого причала.