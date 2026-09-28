О чем нельзя говорить начальнику: HR-эксперт предупредил о манипуляциях и шантаже

HR-эксперт Гарри Мурадян предупредил, что излишняя откровенность сотрудников с руководством о частной жизни может обернуться манипуляциями и жестким давлением. В беседе с « Абзацем » он пояснил, что работникам важно соблюдать профессиональную дистанцию, чтобы личные уязвимости не превратились в инструмент шантажа.

По словам специалиста, не стоит делиться интимными подробностями, рассказывать о личной жизни, распространять сплетни и слухи. Также нельзя обсуждать секреты и конфиденциальные документы, доверенные в рамках служебной работы, особенно если прямой запрет исходил от вышестоящего начальства.

Мурадян отметил, что чрезмерное доверие к руководителю в бытовых вопросах часто оборачивается против подчиненного при возникновении спорных или карьерных ситуаций. Раскрытие внутренних слабых мест позволяет недобросовестному менеджменту злоупотреблять полученной информацией ради личных целей. Эксперт добавил, что в какой-то момент сведениями могут начать пользоваться: зная уязвимость сотрудника, на нее будут давить или шантажировать. По его мнению, так поступать нельзя ни в коем случае.