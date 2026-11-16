ОАЭ, Катар и Бахрейн — высокий риск: почему Ближний Восток переписал рейтинг направлений

«Турпром»: ОАЭ и еще 14 стран попали в красную зону риска, туристы едут в Китай

Общество

Аналитики компаний Riskline и Safeture представили обновленную карту рисков для путешественников на 2027 год: уровень угрозы повышен для 15 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, передает «Турпром».

Авторы использовали алгоритмы искусственного интеллекта и данные более чем из 100 тысяч источников, оценивая общую безопасность, уровень преступности, качество медицины и экологические угрозы. Главным фактором пересмотра рейтингов стал затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке.

ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт перешли из категории умеренного риска в категорию высокого, Саудовская Аравия и Иордания также поднялись до высокого уровня, а Иран получил статус экстремальной опасности — в ту же группу вошли Афганистан, Мьянма, Судан, Ливия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Безопасными направлениями аналитики признали Канаду, Норвегию, Ирландию, Португалию, Словению, Австралию и Японию.

Повышение риска для ОАЭ совпало с экологическими проблемами: в октябре после атаки на танкер произошел разлив топлива, и хотя власти частично возобновили доступ к береговой линии, эксперты предупреждают о вероятности повторных инцидентов из-за обстановки в Ормузском проливе.

Российские туристы начали менять направления еще раньше: по данным Пограничной службы ФСБ, за первые девять месяцев упал турпоток в ОАЭ, Катар и Кувейт, тогда как россияне стали чаще ездить в Китай, Вьетнам, Египет и Турцию.

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