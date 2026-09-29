Обед по расписанию начальника: юрист Южалин объяснил, может ли сотрудник выбрать время сам

Юрист Южалин: время обеда на работе устанавливает работодатель

Общество

Время обеденного перерыва на работе сотрудник не может выбирать по своему усмотрению — порядок устанавливает работодатель. Об этом RT рассказал руководитель юридической практики Александр Южалин.

По его словам, режим рабочего времени фиксируется в правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре. Юрист напомнил, что обед должен длиться не менее 30 минут и не более двух часов. В рабочее время перерыв не включается и не оплачивается. Южалин отметил, что начальник нередко задает лишь диапазон для обеда. В этом случае сотрудники вправе самостоятельно определять точное время приема пищи в установленных пределах. Самовольно выбирать время перерыва нельзя: общий порядок определяет работодатель.

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