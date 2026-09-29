Обед по расписанию начальника: юрист Южалин объяснил, может ли сотрудник выбрать время сам

По его словам, режим рабочего времени фиксируется в правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре. Юрист напомнил, что обед должен длиться не менее 30 минут и не более двух часов. В рабочее время перерыв не включается и не оплачивается. Южалин отметил, что начальник нередко задает лишь диапазон для обеда. В этом случае сотрудники вправе самостоятельно определять точное время приема пищи в установленных пределах. Самовольно выбирать время перерыва нельзя: общий порядок определяет работодатель.