Обещали вино, а получили прайс: почему пассажир «Аэрофлота» остался без напитка?

Турист пожаловался на «Аэрофлот»: на международном рейсе Санкт-Петербург — Алматы длительностью около пяти часов ему не предложили бесплатное вино, которое, согласно информации на сайте перевозчика, должно подаваться к ужину независимо от тарифа. Об этом сообщает TourDom.ru .

Вылет по расписанию был в 00:50. В экономклассе обычно предлагают бокал сухого белого или красного вина преимущественно российского производства. Мужчина поинтересовался у бортпроводницы, где обещанные напитки. В ответ он услышал, что в экономклассе бесплатно уже давно никому не наливают, но при желании можно купить бутылку объемом 187 мл по цене от ₽700 — в зависимости от марки и крепости. Турист предъявил стюардессе информацию с сайта «Аэрофлота», и та рекомендовала обратиться в службу поддержки. Добравшись до пункта назначения, он так и сделал, однако на его обращение пока не отреагировали.

На сайте авиакомпании есть список городов, на рейсах из которых алкоголь не предлагают, но маршрут Санкт-Петербург — Алматы в этот перечень не входит. При этом рейс имеет двойной номер FV-6531\SU-6531 и фактически выполняется авиакомпанией «Россия», у которой алкоголь включен только в тариф «бизнес». Пресс-служба национального перевозчика на запрос редакции к моменту публикации не ответила.