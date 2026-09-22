Обезьяна убила 91-летнюю женщину во дворе собственного дома: что известно о трагедии в Индии

В индийском штате Карнатака 91-летняя Наджамунниса Бегум скончалась после нападения обезьяны во дворе собственного дома. Инцидент произошел в городе Коппал, передает NDTV. Погибшая была супругой известного писателя М. С. Савадатти.

Пенсионерка находилась на придомовой территории, когда на нее внезапно набросилось животное. От неожиданного нападения женщина упала. Ее дочь Бегум попыталась помочь матери, однако обезьяна атаковала и ее.

Пострадавшую доставили в частную клинику. Изначально состояние женщины оценивалось как улучшившееся, но на следующий день оно резко ухудшилось. Медики пытались реанимировать пенсионерку, но спасти ее не удалось.

Этот смертельный случай стал третьим нападением обезьян в регионе за короткий период. 10 сентября 55-летняя жительница Алигарха погибла после падения с крыши, пытаясь спастись от животных. Еще один аналогичный инцидент произошел 14 сентября в Шимле.