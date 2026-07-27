«Обезумевший правитель, имя которого осталось только в анекдотах»: патриарх Кирилл жестко прошелся по Хрущеву в Казани

Выступая в Петропавловском соборе после завершения основного этапа реставрации, предстоятель напомнил об обещаниях советской власти полностью искоренить религию к 1980 году и построить коммунизм. На церемонии присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанской митрополии.

«Взираешь на эти храмы, которые прошли через эпоху разорения, уничтожения всех святынь, и понимаешь, насколько сила Божья сильнее силы человеческой. Вот те силы человеческие, которые поставили перед собой задачу уничтожить религиозную веру, обезумевший правитель, имя которого только в анекдотах осталось, утверждал, что к 1980 году будет построен коммунизм и никакой веры больше не будет. Вот только в анекдотах и остался, а мы с вами существуем. Храмы восстанавливаются, строятся новые. Потому что силы Божьи сильнее силы человеческой», — заявил патриарх.

Он отметил, что сегодня храмы активно восстанавливаются и строятся новые, и объяснил это превосходством божественных сил над человеческими. Хрущев в 1960-х годах публично обещал показать последнего попа по телевизору и построить развитое коммунистическое общество к 1980 году, однако от тех инициатив, по словам патриарха, остались только анекдоты, а церковь продолжает жить.