Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с телеканалом « Краснодар » заявила, что специально переводить здорового ребенка на обезжиренное молоко и другие молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, не нужно. При выборе продуктов важно учитывать пищевую ценность и индивидуальные потребности растущего организма.

По ее словам, молочные продукты обычной жирности вполне могут ежедневно присутствовать в рационе ребенка. Они служат источником полноценного белка, кальция, фосфора, витамина B12 и йода. Кроме того, жиры необходимы организму, в том числе для нормального развития нервной системы и головного мозга.

Специалист отметила, что питание школьника должно быть разнообразным: помимо молочных продуктов ребенку нужны мясо, рыба, яйца, бобовые, овощи, фрукты и цельнозерновые. При выборе молока, йогуртов и других продуктов с пониженной жирностью следует обращать внимание не только на количество жира, но и на состав, отдавая предпочтение минимально переработанным вариантам.