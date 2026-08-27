Обезжиренные йогурты для детей — не всегда польза: специалист рассказала, на что смотреть в составе, кроме жирности
Нутрициолог Гузман: переводить здорового ребенка на обезжиренное молоко не нужно
Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с телеканалом «Краснодар» заявила, что специально переводить здорового ребенка на обезжиренное молоко и другие молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, не нужно. При выборе продуктов важно учитывать пищевую ценность и индивидуальные потребности растущего организма.
По ее словам, молочные продукты обычной жирности вполне могут ежедневно присутствовать в рационе ребенка. Они служат источником полноценного белка, кальция, фосфора, витамина B12 и йода. Кроме того, жиры необходимы организму, в том числе для нормального развития нервной системы и головного мозга.
Специалист отметила, что питание школьника должно быть разнообразным: помимо молочных продуктов ребенку нужны мясо, рыба, яйца, бобовые, овощи, фрукты и цельнозерновые. При выборе молока, йогуртов и других продуктов с пониженной жирностью следует обращать внимание не только на количество жира, но и на состав, отдавая предпочтение минимально переработанным вариантам.