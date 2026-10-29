Обязательна ли зимняя резина в ноябре? Автоюрист разъяснил правила и дал совет

Менять летнюю резину на зимнюю в ноябре по действующим правилам необязательно, однако решение стоит принимать с учетом погоды. Об этом РИА Новости рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, обязательный период использования зимних шин составляет три месяца — декабрь, январь и февраль, а требования находиться на зимней резине в ноябре нет. При этом юрист отметил, что во многих регионах зима начинается уже в ноябре, поэтому ради безопасности шины лучше сменить заранее. Таким образом, формально ноябрь оставляет выбор за водителем, но фактически погодные условия во многих регионах делают досрочную замену более разумной.