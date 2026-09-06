Обязательно ли поминать на 9 и 40 дней? Священники дали ответ, который многих удивит

Священники объяснили православным верующим, обязательно ли устраивать поминки по усопшим на девятый и сороковой день после смерти. В церковной традиции этим датам действительно придается особое значение, однако главным для поминовения остается молитва, а не застолье, передает ИА « Кулик ».

Согласно православным представлениям, в первые сорок дней душа проходит путь после разлучения с телом. Особыми считаются третий, девятый и сороковой дни. При этом в народной среде сложились обычаи, которые не имеют прямого отношения к церковному учению. К примеру, гроб воспринимается как «новая гостиная», в него кладут вещи, деньги и еду, которые, по мнению близких, могут понадобиться в иной жизни.

Также в первые шесть недель родственники иногда оставляют на столе кусок хлеба и стакан с водкой. Церковь не поддерживает такие обряды, напоминая, что усопшим нужна не еда и питье, а молитва, милостыня и добрые дела в их память. Именно духовное поминовение, по словам священнослужителей, важнее любых внешних ритуалов.