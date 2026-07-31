Обокрал дом, чтобы одарить красавиц на пляже: 15-летний дагестанец провернул «золотую» авантюру
Telegram-каналы: 15-летний житель Избербаша выкрал золотые украшения из дома
В Дагестане 15-летний подросток из Избербаша выкрал из чужого дома золотые украшения на сотни тысяч рублей и отправился на пляж раздавать их красивым девушкам. Об этом сообщают Telegram-каналы.
По данным канала, юноша дождался, когда в понравившемся ему доме никого не будет, проник внутрь через окно и забрал драгоценности хозяйки. С добычей он сразу ушел на побережье и прямо у воды вручил похищенное отдыхавшим там девушкам. Злоумышленника быстро задержали, теперь его ждет суд.