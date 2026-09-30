Обокрал соседей по отелю на ₽2,5 млн: в Москве задержали серийного вора

В Москве задержан 27-летний уроженец Мурманской области, подозреваемый в краже ценностей из двух номеров гостиницы на Тверском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. По данным ведомства, ранее неоднократно судимый мужчина снимал комнату в этом же отеле и проник в соседние апартаменты, двери которых были не заперты. Постояльцы в момент кражи находились в номерах, но не заметили злоумышленника.