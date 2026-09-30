Обокрал соседей по отелю на ₽2,5 млн: в Москве задержали серийного вора
ГУ МВД по Москве задержало подозреваемого в краже из гостиницы на ₽2,5 млн
В Москве задержан 27-летний уроженец Мурманской области, подозреваемый в краже ценностей из двух номеров гостиницы на Тверском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. По данным ведомства, ранее неоднократно судимый мужчина снимал комнату в этом же отеле и проник в соседние апартаменты, двери которых были не заперты. Постояльцы в момент кражи находились в номерах, но не заметили злоумышленника.
В результате 41-летний мужчина лишился ноутбука, позолоченной ручки, дорогих наручных часов и джинсов, а 38-летняя женщина — беспроводных наушников, смартфона и крупной суммы наличных. Общий ущерб превысил ₽2,5 млн. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту временного проживания. При обыске изъяты все похищенные вещи и деньги, которые вернут владельцам. Следователем ОМВД по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.