Обокрал соседей по отелю на ₽2,5 млн: в Москве задержали серийного вора

ГУ МВД по Москве задержало подозреваемого в краже из гостиницы на ₽2,5 млн

Общество

В Москве задержан 27-летний уроженец Мурманской области, подозреваемый в краже ценностей из двух номеров гостиницы на Тверском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. По данным ведомства, ранее неоднократно судимый мужчина снимал комнату в этом же отеле и проник в соседние апартаменты, двери которых были не заперты. Постояльцы в момент кражи находились в номерах, но не заметили злоумышленника.

В результате 41-летний мужчина лишился ноутбука, позолоченной ручки, дорогих наручных часов и джинсов, а 38-летняя женщина — беспроводных наушников, смартфона и крупной суммы наличных. Общий ущерб превысил ₽2,5 млн. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту временного проживания. При обыске изъяты все похищенные вещи и деньги, которые вернут владельцам. Следователем ОМВД по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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