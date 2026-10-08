Обратная сторона опухоли: онкологи развеяли мифы о «северной защите» от рака

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в стране по раннему выявлению онкозаболеваний. По данным региональных онкологов, 71% опухолей здесь находят на первой и второй стадиях. Врачи рассказали интернет-изданию «Ямал-Медиа» , какие обследования помогают поймать болезнь до того, как она станет угрозой, и развеяли популярные мифы о «северной защите» от рака.

По словам Куликовой, регион — первый в стране по ранней выявляемости. Роста удалось добиться за счет диагностики и расширения медпомощи. Одно из ключевых мероприятий — неделя ранней диагностики рака головы и шеи, она проходит с 2016 года. В программе — анализы, ЭКГ, флюорография, маммография, УЗИ и консультации профильных специалистов.

Онколог Максим Пасечников напомнил: опухоли головы и шеи затрагивают язык, полость рта, щитовидную железу и кожу. Насторожить должна долго не заживающая язва во рту или меняющаяся родинка. Среди факторов риска — курение и алкоголь.

Куликова подчеркнула: ранняя диагностика повышает шансы спасти жизнь. Каждую третью субботу месяца онкологи принимают без записи и направлений.

Топ-5 видов рака на Ямале: молочная железа, колоректальный рак, кожа, легкие, щитовидная железа. Заболеваемость в округе ниже, чем на юге, — из-за молодого населения (средний возраст 35 лет).

Врачи развеяли мифы: морозы не уничтожают раковые клетки, а тяжелоатлеты болеют не реже остальных. «Четвертая стадия — не приговор», — заявила Куликова, отметив, что пациенты с таким диагнозом живут более 15 лет.