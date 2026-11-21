На побережье ОАЭ зафиксировали редкое природное явление: вода у пляжа Аль-Аках в эмирате Фуджейра и в районе Хорфаккана начала излучать ярко-голубое свечение. Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на фотографа Рами Дибо. Сияние на волнах видно без специального оборудования — свет остается на руках, а след от ноги на песке у кромки воды тоже начинает светиться.

Это ночная биолюминесценция, которую вызывают микроскопические организмы Noctiluca scintillans, известные как «морская искра». Доцент Университета Хорфаккана Сильвана Бирченоу пояснила арабскому изданию, что круглые полупрозрачные клетки периодически появляются у берегов ОАЭ и Персидского залива: когда они скапливаются в большом количестве, вода меняет цвет, а в темноте от любого движения вспыхивает ярко-синим.

Трогать светящуюся воду и песок руками безопасно, однако при длительном купании у людей с чувствительной кожей может возникнуть легкое раздражение из-за аммиака, который выделяет планктон. Метеоролог Мухаммед Саджад отметил, что в этом году Эмиратам особенно повезло: обычно похожие явления жители видят только в соседнем Омане.

По его словам, биолюминесценция чаще всего проявляется в октябре–ноябре и марте–мае, а для наблюдения невооруженным глазом должны совпасть теплая спокойная вода и полная темнота вдали от городских огней. Изучив океанографические карты, Саджад спрогнозировал, что в зависимости от местных условий свечение на отдельных участках побережья может сохраняться еще около трех недель.