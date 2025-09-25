Обычный кариес едва не убил студентку

Лечение зуба обернулось для британской студентки Кейтлин Де Блик серьезной опасностью для здоровья. Некачественно выполненная стоматологическая процедура спровоцировала развитие осложнения. Об этом также сообщает издание Independent.

Британская студентка Кейтлин Де Блик столкнулась с угрозой для жизни из-за ошибки стоматолога. В 2021 году врач неправильно вылечил кариес, что привело к развитию тяжелого абсцесса.

После неудачного пломбирования у девушки возник отек лица, ей стало тяжело дышать. Специалисты экстренной стоматологической службы диагностировали необходимость срочного удаления зуба из-за риска разрыва гнойника и заражения крови.

Пациентке провели операцию под общим наркозом, оставившую заметный шрам. В результате судебного разбирательства Кейтлин получила компенсацию в размере £26 тыс. Лечащий стоматолог был уволен из клиники.

