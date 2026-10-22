«Очевидный риск»: сенатор Косачев предупредил туристов о поездках в Европу

По его словам, люди, совсем не связанные ни с политикой, ни с экономикой и приезжающие как туристы, подвергают себя очевидной опасности. Косачев отметил, что в мире немало других интересных направлений, а Россия сама становится все более привлекательной для путешественников. Сенатор предупредил: россияне могут оказаться заложниками международной ситуации, если их задержание начнут использовать как аргумент в межгосударственных отношениях или на переговорах. Он призвал граждан тщательно взвешивать возможные последствия поездок в недружественные страны и не проверять на собственном опыте, чем может закончиться такой визит.