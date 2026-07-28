Очевидцы помешали двум незнакомцам похитить девушку на остановке

Вечером 22 июля на остановке в микрорайоне Красногорка города Бор двое неизвестных на автомобиле применили силу к 18-летней прохожей, пытаясь силой усадить ее в машину, сообщает ИА «Время Н» .

По предварительной информации, двое молодых людей на арендованном автомобиле выследили 18-летнюю девушку у остановки общественного транспорта и попытались силой затащить ее в салон, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Потерпевшая не растерялась — она стала отбиваться и привлекла внимание прохожих. Очевидцы бросились на помощь, и злоумышленники, не ожидая такой реакции, предпочли скрыться. Однако на этом их свобода закончилась: сотрудники уголовного розыска и ДПС борской полиции оперативно вычислили нарушителей по номеру арендованной машины.

Задержанными оказались жители Нижнего Новгорода 23 и 25 лет, ранее не судимые. Теперь фигуранты дела ожидают суда под стражей. Борский городской суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября включительно. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на похищение человека.