Очевидцы услышали выстрелы у дома: в Лианозове задержали 20-летнего хулигана, стрелявшего в прохожих

В Москве задержали 20-летнего мужчину, который в ходе уличного конфликта применил аэрозольный пистолет. Инцидент произошел на улице Абрамцевской в районе Лианозово. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

В полицию поступило сообщение от очевидцев о звуках, похожих на выстрелы. Прибывшие сотрудники установили, что между женщиной и ее знакомым произошла ссора, в которую попытался вмешаться нетрезвый прохожий. Конфликт перерос в потасовку, во время которой молодой человек достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону оппонента и его спутницы. Оружие оказалось аэрозольным, однако женщина получила ожоги лица.

Злоумышленника задержали у него дома на улице Декабристов. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.