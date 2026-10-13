Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в эфире «Вечернего Абзаца» заявил , что россиянам не следует полагаться только на облачные сервисы. По его словам, важные файлы надо копировать на два отдельных жёстких диска для сохранения «цифровой истории».

Пащенко отметил, что флеш-накопители могут выйти из строя, особенно если долго ими не пользоваться. Поэтому несколько копий помогут сохранить фотографии, видео и другие личные данные. Эксперт сказал, что сейчас следует задуматься о личном накопителе — большом жёстком диске, куда можно всё скопировать, но лучше иметь два жёстких диска.