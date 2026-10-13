Один диск — не защита: эксперт «КиберМосквы» советует хранить данные на двух носителях

Эксперт Пащенко: лучше иметь два жестких диска для хранения данных

Общество

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в эфире «Вечернего Абзаца» заявил, что россиянам не следует полагаться только на облачные сервисы. По его словам, важные файлы надо копировать на два отдельных жёстких диска для сохранения «цифровой истории».

Пащенко отметил, что флеш-накопители могут выйти из строя, особенно если долго ими не пользоваться. Поэтому несколько копий помогут сохранить фотографии, видео и другие личные данные. Эксперт сказал, что сейчас следует задуматься о личном накопителе — большом жёстком диске, куда можно всё скопировать, но лучше иметь два жёстких диска.

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