Один в отеле Турции: к подростку из России не пустили отца без доплаты

В первый же день бабушка получила травму на территории отеля: во время душа на пляже ее нога попала между плитами, женщина упала и сломала шейку бедра. Сотрудники гостиницы вызвали скорую, в больнице сделали МРТ. По словам Марии, врачи сообщили о необходимости операции с установкой дорогостоящего протеза, расходы оценили в $7–8 тыс. Страховка покрывает лишь небольшую часть. Операцию уже провели, туристка находится в госпитале, врачи рекомендуют лежачее положение, в дальнейшем может потребоваться перелет бизнес-классом.

После госпитализации бабушки подросток остался в отеле без взрослых. 6 октября к нему прилетел отец, сын травмированной туристки, чтобы привезти деньги на лечение и остаться с матерью до выписки. Подростка решили отправить в Россию одного. Накануне турагент сообщила туроператору о замене проживающей туристки на ее сына. Туроператор подтвердил, что изменения внесены и отель уведомлен. Однако отец не смог попасть в гостиницу без доплаты. Турагент рассказала, что за пять суток с него потребовали €1000, иначе пригрозили не пустить. Она связалась с менеджером на ресепшен, показала переписку с туроператором о замене в брони, но это его не убедило. По ее словам, ни сочувствия, ни лояльности, ни здравого смысла не было, а менеджер даже угрожал полицией. В итоге турист заплатил €200 за одну ночь, чтобы попасть в номер к сыну. 7 октября ситуация повторилась: с него вновь потребовали деньги за размещение. Туроператор ответил, что передает информацию повторно и отпишется в заявке. По словам турагента, теперь туристы намерены предъявить претензию отелю.