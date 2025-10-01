Один звонок лишил пенсионерку почти миллиона рублей

Очередное преступление против пенсионеров зафиксировано в ЯНАО. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Кибер Ямал», пожилая жительница Салехарда перевела мошенникам 896 000 рублей после того, как злоумышленники связались с ней через мессенджер Max.

Представившись сотрудниками Пенсионного фонда и Росфинмониторинга, аферисты убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой и требуют срочной «защиты». Испуганная пенсионерка предоставила преступникам свои личные данные, после чего с ее счета моментально исчезли все накопления на сумму почти в 900 тыс.рублей.

Это не первый случай массового обмана пенсионеров в регионе. Ранее мошенники похитили у жителя Надыма четыре миллиона рублей — мужчина также переводил деньги через банкоматы по указанию лже-сотрудников.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый трюк с «голосовым подтверждением» паспорта.