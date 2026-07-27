В Приморском крае 40-летняя жительница села Золотая Долина родила одиннадцатого ребенка. Девочка появилась на свет 23 июля в Приморском краевом перинатальном центре, ее вес составил 3980 граммов, рост — 54 сантиметра. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

За минувшую неделю в Приморье родились 272 малыша — 137 мальчиков и 135 девочек. Впервые родителями стали 114 семей, второй ребенок появился в 92 семьях, третий — в 47. Еще в 19 семьях на свет появились четвертые и пятые дети. Кроме того, в крае зарегистрировали две двойни — пару девочек и пару мальчиков. Медики не выявили поводов для беспокойства ни у одной из новорожденных.

В минздраве напомнили, что готовиться к рождению ребенка нужно заблаговременно. Бесплатно пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья можно в поликлинике по месту жительства, услуга доступна и женщинам, и мужчинам. Поддержка семей в Приморье ведется в рамках национального проекта «Семья», задачи которого — сохранить здоровье родителей и детей и создать комфортные условия для рождения и воспитания малышей.