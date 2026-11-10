Жительница Кузбасса пожаловалась в чате губернатора на высокую стоимость вакцины от ветрянки и спросила, можно ли привить ребенка бесплатно. Она рассказала, что хотела сделать ребенку прививки от ветряной оспы и менингококковой инфекции, но столкнулась с ценой: одна доза вакцины от ветрянки в одной из клиник стоит ₽13 100, а поскольку для вакцинации нужны две дозы, родителям пришлось бы заплатить ₽26 200, передает VSE42.RU .

Женщина поинтересовалась, почему в области нет этих прививок бесплатно в больнице и почему родителям приходится бороться за них и вставать в листы ожидания, хотя прививки жизненно важны.

В Минздраве Кузбасса ответили, что бесплатная иммунизация от ветряной оспы и менингококковой инфекции за счет бюджета предусмотрена только для отдельных категорий граждан. В их числе — лица, подлежащие призыву на военную службу, дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, а также контактные лица в очагах инфекции, в том числе в закрытых учреждениях. В ведомстве подчеркнули, что вакцинация от ветряной оспы и менингококковой инфекции в базовый федеральный национальный календарь профилактических прививок сейчас не входит.